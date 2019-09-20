«Барыс» всухую переиграл «Трактор»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» принимал «Трактор». Хозяева одержали победу со счетом 2:0. Победная шайба на счету нападающего Романа Старченко.

«Барыс» набрал 10 очков, у «Трактора» осталось 11 баллов.

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«Барыс» (Нур-Султан) — «Трактор» (Челябинск) — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Голы: Старченко — 2 (Шалапов, Шестаков), 21:34 — 1:0. Пакаринен — 1 (бол., Блэкер, Бойд), 23:11 — 2:0.

Вратари: Паскуале — Демченко (58:14 — 59:42).

Штраф: 56 — 39.

Броски: 35 (19+10+6) — 26 (8+11+7).

Судьи: Рогачев, Цыплаков.

20 сентября. Алматы. ЛК «Алматы Арена».

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