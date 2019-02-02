"Барыс" разгромил "Йокерит" со счетом 8:2

"Барыс" выиграл у "Йокерита" (8:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль сделал Андре Петерссон. Также отличились Алихан Асетов, Брэндон Боченски, Роман Старченко, Никита Михайлис, Егор Петухов и Мэттью Фраттин. У "Йокерита" забивали Сакари Маннинен и Петер Регин.

"Барыс" набрал 77 очков и вышел на второе место в Восточной конференции. У "Йокерита" 74 очка и четвертая позиция на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) - "Йокерит" (Хельсинки) - 8:2 (1:1, 2:1, 5:0)

Голы: Маннинен - 20 (Леписто, Мозес), 7:49 - 0:1. Асетов - 4 (Сагадеев, Петухов), 10:59 - 1:1. Боченски - 14 (бол., Дитц), 21:42 - 2:1. Регин - 2 (О`Нилл), 35:55 - 2:2. Петерссон - 19 (Кормье), 37:32 - 3:2. Старченко - 16 (Дитц, Петерссон), 41:06 - 4:2. Петерссон - 20 (Блэкер, Полохов), 43:37 - 5:2. Михайлис - 15 (Боченски, Фраттин), 44:33 - 6:2. Петухов - 2, 46:00 - 7:2. Фраттин - 17, 50:38 - 8:2.

Вратари: Карлссон - Калныньш (Запольски, 44:33).

Штраф: 10 - 18.

Броски: 33 (15+8+10) - 20 (4+9+7).

Судьи: Гофман, Оленин.

2 февраля. Астана. "Барыс-Арена".

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