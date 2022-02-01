КХЛ прокомментировала приговор суда по делу Рида Буше

Пресс-служба Континентальной хоккейной лигии (КХЛ) прокомментировала решение американского суда по делу нападающего ярославского «Локомотива» Рида Буше.

«КХЛ придерживается принципа, объявленного ранее: осуждает все формы насилия и жестокого обращения. Лига и клуб работают совместно по этой ситуации, и сейчас мы ждем документы из США, чтобы ознакомиться с официальным решением суда, — цитирует пресс-службу КХЛ «Чемпионат». — После этого будут сделаны все официальные заявления. При этом лига еще в январе приступила к проработке правовых механизмов, которые позволят оперативно реагировать в случае возникновения подобных ситуаций».

Также 1 февраля с заявлением по ситуации с нападающим Буше выступил «Локомотив».

Напомним, что 28-летний американец сам признал себя виновным в насилии на сексуальной почве в отношении несовершеннолетней девочки. Инцидент произошел в 2011 году. На тот момент самому хоккеисту было 17 лет.