«Барыс» подписал контракт с Барбером

Форвард Райли Барбер подписал контракт с «Барысом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 29-летнем американцем рассчитано до 30 апреля 2024 года.

Барбер был задрафтован «Вашингтоном» в 2012 году. В общей сложности он провел 16 матчей в НХЛ. В минувшем сезоне Барбер провел 69 матчей за фарм-клуб «Далласа», набрав 64 (32+32) очка.