«Барыс» обыграл «Амур»

«Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Амур» со счетом 5:2. Дубль у хозяев оформил Якоб Лилья.

Для «Барыса» это пятая победа подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) — «Амур» (Хабаровск) — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Голы: Лилья — 14 (Дитц, Валк), 5:31 — 1:0. Йордан — 5 (бол., Г. Зогорна, Терещенко), 24:01 — 1:1. Фрэттин — 7 (Старченко, С-т Данияр), 38:59 — 2:1. Валк — 6 (мен., Дитц, Фрэттин), 40:24 — 3:1. Асетов — 1 (Хетерингтон, Старченко), 52:22 — 4:1. Лилья — 15 (Валк, Виделль), 57:04 — 5:1. Машин — 2 (бол., Бутузов, Пьянов), 58:29 — 5:2.

Вратари: Ортио — Аликин.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 27 (9+11+7) — 33 (7+15+11).

Судьи: Букин, Спирин.

26 декабря. Нур-Султан. «Барыс-Арена».