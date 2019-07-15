"Барыс" объявил о переходе двух игроков сборной Казахстана

"Барыс" объявил о заключении контрактов с двумя нападающими сборной Казахстана – с Аркадием Шестаковым подписано двухстороннее соглашение до 30 апреля 2020 года, с Антоном Некрячем заключен пробный договор, сообщает официальный сайт команды КХЛ.

24-летний Шестаков всю свою карьеру провел в системе усть-каменогорского "Торпедо". В прошлом сезоне нападающий сыграл в чемпионате ВХЛ 51 матч и набрал 36 (12+24) очков.

24-летний Некряч прошлый сезон отыграл в "Бейбарысе". В составе атырауской команды форвард сыграл 57 матчей, набрал 42 (22+20) балла за результативность и стал чемпионом Казахстана.

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