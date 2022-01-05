ЦСКА в овертайме обыграл «Нефтехимик» после очередной замены вратаря

ЦСКА в овертайме одержал победу над «Нефтехимиком» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Михаил Григоренко и Лукас Валльмарк. Победный гол команда Сергея Федорова провела после замены голкипера на еще одного полевого игрока. У гостей единственную шайбу забросил Вячеслав Лещенко.

Таким образом, ЦСКА набрал 62 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 48 баллами остался на седьмой позиции в таблице «Востока».

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Лещенко — 11 (Секстон, Севостьянов), 38:29 — 0:1. Григоренко — 17 (бол., Нестеров), 42:28 — 1:1. Валльмарк — 8, 64:53 — 2:1.

Вратари: Федотов (63:13) — Судницин.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 35 (5+11+11+8) — 32 (10+10+12+0).

Судьи: Ансонс, Одиньш.

5 января. Москва. «ЦСКА Арена». 3009 зрителей