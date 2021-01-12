«Ак Барс» победил «Барыс»
«Ак Барс» обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:2. Казанский клуб возглавляет Восточную конференцию, «Барыс» идет восьмым.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) — «Ак Барс» (Казань) — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Голы: Петров — 11 (бол., Зарипов, Мерфи), 13:02 — 0:1. Панюков — 2 (Фрэттин), 15:04 — 1:1. Панюков — 3 (бол., Виделль, Дитц), 21:26 — 2:1. Доус — 21 (бол., Викстранд), 22:40 — 2:2. Галиев — 15 (Журавлев, Билялов), 23:48 — 2:3. Кормье — 4 (Песонен, Петров), 40:35 — 2:4.
Вратари: Карлссон (54:30) — Билялов.
Штраф: 12 — 12.
Броски: 29 (9+10+10) — 38 (14+12+12).
Судьи: Белов, Оскирко.
12 января. Нур-Султан. «Барыс-Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/?type=conference
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