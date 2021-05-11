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«Автомобилист» заключил однолетний контракт со Спунером

15:15
Райан Спунер. Фото ХК «Динамо» (Минск).
Райан Спунер. Фото ХК «Динамо» (Минск).
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Бывший нападающий минского «Динамо» Райан Спунер заключил контракт с «Автомобилистом». Соглашение рассчитано на один год, сообщает официальный сайт КХЛ 11 мая.

Также «Автомобилист» заключил двусторонний контракт на один сезон с защитником Константином Чернюком.

В прошедшем сезоне 29-летний Спунер провел 36 матче, в которых набрал 39 (6+33) очков.

23-летний Чернюк выступал в ВХЛ в составе ЦСК ВВС. На его счету 10 результативных передач в 29 встречах.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/05/11/484930.html

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