«Автомобилист» заключил однолетний контракт со Спунером
15:15
Бывший нападающий минского «Динамо» Райан Спунер заключил контракт с «Автомобилистом». Соглашение рассчитано на один год, сообщает официальный сайт КХЛ 11 мая.
Также «Автомобилист» заключил двусторонний контракт на один сезон с защитником Константином Чернюком.
В прошедшем сезоне 29-летний Спунер провел 36 матче, в которых набрал 39 (6+33) очков.
23-летний Чернюк выступал в ВХЛ в составе ЦСК ВВС. На его счету 10 результативных передач в 29 встречах.
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