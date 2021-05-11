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Александр Щемеров продолжит играть в «Автомобилисте»

14:28
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Воспитанник екатеринбургского хоккея Александр Щемеров продолжит выступать в родном клубе. «Автомобилист» повторил предложение «Сибири» по Щемерову на рынке ограниченно свободных агентов, в результате чего 23-летний защитник остается в клубе на одностороннем контракте сроком на два года, сообщает сайт команды 11 мая.

Большую часть прошлого сезона Александр отыграл в «Горняке», где набрал 23 (9+14) очка в 45 матчах. А финальный отрезок сезона, включая матчи Кубка Гагарина, Щемеров отыграл уже в статусе основного защитника в главной команде «Автомобилиста». В пяти матчах плей-офф прошлого сезона Щемеров набрал 2 очка при показателе полезности «+3». Общая статистика выступлений в КХЛ: 113 игр, 11 (3+8) очков.

Дополнительная информация:

https://www.hc-avto.ru/news/6330/

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