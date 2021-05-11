Воспитанник екатеринбургского хоккея Александр Щемеров продолжит выступать в родном клубе. «Автомобилист» повторил предложение «Сибири» по Щемерову на рынке ограниченно свободных агентов, в результате чего 23-летний защитник остается в клубе на одностороннем контракте сроком на два года, сообщает сайт команды 11 мая.

?? Александр Щемеров продолжит играть в «Автомобилисте»!



«Автомобилист» повторил предложение «Сибири». 23-летний защитник остается в клубе на одностороннем контракте сроком на два года. https://t.co/zQHrkCTWih pic.twitter.com/7AmOBrnsqn — ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) May 11, 2021

Большую часть прошлого сезона Александр отыграл в «Горняке», где набрал 23 (9+14) очка в 45 матчах. А финальный отрезок сезона, включая матчи Кубка Гагарина, Щемеров отыграл уже в статусе основного защитника в главной команде «Автомобилиста». В пяти матчах плей-офф прошлого сезона Щемеров набрал 2 очка при показателе полезности «+3». Общая статистика выступлений в КХЛ: 113 игр, 11 (3+8) очков.