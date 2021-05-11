Денис Бодров продолжит карьеру в «Сибири»

«Сибирь» заключила контракт с защитником Денисом Бодровым. Соглашение рассчитано на один год, сообщает официальный сайт КХЛ 11 мая.

Прошлый сезон 34-летний игрок обороны провел в «Тракторе» и «Автомобилисте». В регулярном чемпионате на его счету в общей сложности 34 матча и 6 (4+2) набранных очков. В плей-офф у Бодрова 1 результативная передача в 5 встречах.