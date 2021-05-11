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Денис Бодров продолжит карьеру в «Сибири»

15:19
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«Сибирь» заключила контракт с защитником Денисом Бодровым. Соглашение рассчитано на один год, сообщает официальный сайт КХЛ 11 мая.

Прошлый сезон 34-летний игрок обороны провел в «Тракторе» и «Автомобилисте». В регулярном чемпионате на его счету в общей сложности 34 матча и 6 (4+2) набранных очков. В плей-офф у Бодрова 1 результативная передача в 5 встречах.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/05/11/484930.html

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