Денис Бодров продолжит карьеру в «Сибири»
15:19
«Сибирь» заключила контракт с защитником Денисом Бодровым. Соглашение рассчитано на один год, сообщает официальный сайт КХЛ 11 мая.
Прошлый сезон 34-летний игрок обороны провел в «Тракторе» и «Автомобилисте». В регулярном чемпионате на его счету в общей сложности 34 матча и 6 (4+2) набранных очков. В плей-офф у Бодрова 1 результативная передача в 5 встречах.
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