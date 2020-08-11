«Автомобилист» обыграл «Амур» по буллитам в матче Мемориала Ромазана

«Автомобилист» обыграл «Амур» в матче Мемориала Ивана Ромазана.

Команды не смогли отличиться заброшенными шайбами в основное и дополнительное время, исход встречи решился в серии буллитов. Победный бросок оказался за нападающим екатеринбуржцев Ильей Захаровым.

Мемориал И. Ромазана

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Амур» (Хабаровск) — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Победный буллит: Захаров.

Вратари: Галкин — Лангхамер.

Броски: 52 (25+12+13+2) — 18 (2+8+4+4).

Судьи: Бондарь, Щенев.

11 августа. Магнитогорск. «Арена-Металлург».