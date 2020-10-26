«Автомобилист» на неопределенный срок лишился домашней поддержки зрителей

Ближайшие домашние матчи «Автомобилиста» пройдут при пустых трибунах, сообщает официальный сайт клуба. 26 октября вышел указ губернатора Свердловской области, согласно которому «проведение спортивных мероприятий на объектах физкультуры и спорта закрытого типа» возможно только без зрителей. Арена будет закрыта до изменения положений указа.

Вопрос возмещения убытков владельцам абонементов будет решаться в конце сезона, когда станет известно, сколько всего матчей пройдут при пустых трибунах.

«Автомобилист» занимает второе место в Восточной конференции с 29 очками в 20 играх. По потерянным очкам команда лидирует.