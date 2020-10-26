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«Автомобилист» на неопределенный срок лишился домашней поддержки зрителей

23:17

Ближайшие домашние матчи «Автомобилиста» пройдут при пустых трибунах, сообщает официальный сайт клуба. 26 октября вышел указ губернатора Свердловской области, согласно которому «проведение спортивных мероприятий на объектах физкультуры и спорта закрытого типа» возможно только без зрителей. Арена будет закрыта до изменения положений указа.

Вопрос возмещения убытков владельцам абонементов будет решаться в конце сезона, когда станет известно, сколько всего матчей пройдут при пустых трибунах.

«Автомобилист» занимает второе место в Восточной конференции с 29 очками в 20 играх. По потерянным очкам команда лидирует.

Дополнительная информация:

http://www.hc-avto.ru/news/6049/

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