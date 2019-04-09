"Авангард" запускает программу франшизы Хоккейной Академии в Южном Бутово

С нынешнего сезона "Авангард" начал реализацию программы франшизы Хоккейной Академии клуба. Первым партнёром "ястребов" в Москве станет хоккейный клуб "Морские львы", который базируется в ледовом комплексе "Южный лёд" в Бутово.

Воспитанники хоккейного клуба "Морские львы" станут частью системы Хоккейной Академии "Авангард". Все игроки клуба и академии, начиная с групп набора, попадут в базу данных и будут тренироваться по единым стандартам. Набор пройдет во второй половине апреля.

На данный момент филиалы Академии "Авангарда" открыты в Тарко-Сале, Ноябрьске и Муравленко (ЯНАО).