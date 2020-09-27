«Авангард» всухую обыграл «Металлург»
20:57
«Авангард» обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ-2020/21 — 2:0.
В составе омичей голами отметились нападающие Корбен Найт и Сергей Шумаков.
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«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Найт — 4 (бол., Секач, Толчинский), 33:27 — 1:0. Шумаков — 5 (п.в., Емелин, Потапов), 59:51 — 2:0.
Нереализованный буллит: Шумаков (Авангард), 38:26 (Вратарь).
Вратари: Гарипов — Кошечкин (57:50 — 58:31, 58:43 — 59:51).
Штраф: 10 — 14.
Броски: 29 (8+14+7) — 34 (8+12+14).
Судьи: Раводин, Франо.
27 сентября. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха». 1347 зрителей.