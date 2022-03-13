Директор «Северстали» не опасается, что Разин покинет команду по окончании сезона

Директор «Северстали» Николай Канаков не опасается того, что главный тренер Андрей Разин по окончании сезона покинет череповецкий клуб.

«Разин у нас на контракте еще на следующий год — вообще разговоров нет. Это будет чисто его желание — захочет он уйти или нет. У нас нет опасений, что он куда-то уйдет», — сказал Канаков.

Ряд лидеров команды — защитник Николай Тимашов, нападающие Никита Гуслистов и Даниил Вовченко — имеют контракты до конца апреля этого года.

«Все они ограниченно свободные агенты, сам по себе никто уйти не может. Только за компенсацию», — отметил Канаков.

Разин возглавляет клуб с 2018 года. Под его руководством «Северсталь» пробилась в плей-офф и в субботу сравняла счет в серии 1/8 финала (3-3) с московским «Динамо», выиграв шестой матч в Череповце со счетом 3:2.