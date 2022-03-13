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Сегодня, 10:53

Директор «Северстали» не опасается, что Разин покинет команду по окончании сезона

Иван Шитик
Корреспондент

Директор «Северстали» Николай Канаков не опасается того, что главный тренер Андрей Разин по окончании сезона покинет череповецкий клуб.

«Разин у нас на контракте еще на следующий год — вообще разговоров нет. Это будет чисто его желание — захочет он уйти или нет. У нас нет опасений, что он куда-то уйдет», — сказал Канаков.

Ряд лидеров команды — защитник Николай Тимашов, нападающие Никита Гуслистов и Даниил Вовченко — имеют контракты до конца апреля этого года.

«Все они ограниченно свободные агенты, сам по себе никто уйти не может. Только за компенсацию», — отметил Канаков.

Разин возглавляет клуб с 2018 года. Под его руководством «Северсталь» пробилась в плей-офф и в субботу сравняла счет в серии 1/8 финала (3-3) с московским «Динамо», выиграв шестой матч в Череповце со счетом 3:2.

Источник: https://tass.ru/sport/14054327
ХК Северсталь
Андрей Разин
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