"Авангард" учел замечания Жозе Моуринью после падения на льду в Балашихе

"Авангард" в своем официальном твиттере сообщил о том, что принял к сведению критику Жозе Моуринью по поводу "танцев на льду в Балашихе" и исправился.

- Получили отзыв от Жозе Моуринью – сразу сделали работу над ошибками, – написал "Авангард".

Речь идет о падении португальского специалиста во время символического вбрасывания на льду арены в подмосковной Балашихе на матче КХЛ "Авангард"– СКА 4 февраля этого года. После вбрасывания Моуринью поскользнулся на ковре.