«Спартак» не будет предлагать новый контракт защитнику Юсе

Как стало известно «СЭ», «Спартак» не будет предлагать новый контракт шведскому защитнику Эмилю Юсе.

Его соглашение с клубом истекает 30 апреля 2021 года. При этом права на игрока в КХЛ по-прежнему будут принадлежать «Спартаку».

В нынешнем сезоне 27-летний Юсе провел в регулярном чемпионате КХЛ 45 матчей и набрал 28 (6+22) очков при показателе полезности «-8».

(Артур Хайруллин)