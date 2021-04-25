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«Спартак» не будет предлагать новый контракт защитнику Юсе

14:36
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Как стало известно «СЭ», «Спартак» не будет предлагать новый контракт шведскому защитнику Эмилю Юсе.

Его соглашение с клубом истекает 30 апреля 2021 года. При этом права на игрока в КХЛ по-прежнему будут принадлежать «Спартаку».

В нынешнем сезоне 27-летний Юсе провел в регулярном чемпионате КХЛ 45 матчей и набрал 28 (6+22) очков при показателе полезности «-8».

(Артур Хайруллин)

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