«Авангард» показал, как будет выглядеть центральный корпус клубной академии

«Авангард» опубликовал в своем официальном Twitter фотографии с открытия центрального корпуса клубной академии.

Ранее омский клуб опубликовал макет новой арены. Ожидается, что площадь нового ледового дворца составит 60 тысяч кв. метров. А сам комплекс будет рассчитан на 12 тысяч зрителей, будет иметь видеоэкран 2000 кв. метров. При этом вокруг ледового дворца будет располагаться парковка 1200 мест.

А вот и первые фото с открытия центрального корпуса Хоккейной Академии «Авангард» ? pic.twitter.com/xyT9i1jMqn — ХК Авангард (@hcavangardomsk) November 7, 2019

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