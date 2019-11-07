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«Авангард» показал, как будет выглядеть центральный корпус клубной академии

12:04
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«Авангард» опубликовал в своем официальном Twitter фотографии с открытия центрального корпуса клубной академии.

Ранее омский клуб опубликовал макет новой арены. Ожидается, что площадь нового ледового дворца составит 60 тысяч кв. метров. А сам комплекс будет рассчитан на 12 тысяч зрителей, будет иметь видеоэкран 2000 кв. метров. При этом вокруг ледового дворца будет располагаться парковка 1200 мест.

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