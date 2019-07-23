"Авангард" подтвердил закрытие дела РУСАДА

Как сообщал "СЭ", Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) закрыло дело против главного тренера "Авангарда" Боба Хартли, форварда Дениса Зернова и врача Дмитрия Батушенко.

"РУСАДА приняло решение закрыть дело о фактах возможного препятствования процедуре допинг-контроля со стороны главного тренера ХК "Авангард" Боба Хартли и главного врача клуба Дмитрия Батушенко. Данные факты не будут рассматриваться как фальсификация допинг-проб, – говорится в заявлении на официальном сайте "Авангарда".

Участниками событий были сделаны все необходимые выводы из сложившейся ситуации. ХК "Авангард" применит к своим сотрудникам меры дисциплинарного взыскания за некорректное поведение в отношении допинг-офицеров.

РУСАДА и ХК "Авангард" планируют продолжать сотрудничество в рамках клубной программы "Чистый лед". Уже перед началом регулярного чемпионата КХЛ будет проведен семинар, на котором хоккеистам и тренерам расскажут об особенностях работы российского антидопингового агентства, процедуре допинг-контроля и многом другом. В планах ХК "Авангард" подготовить совместно с РУСАДА образовательные программы для воспитанников хоккейной академии клуба, их родителей, а также юных спортсменов программы развития массового хоккея в Омске и Омской области".

Напомним, что в апреле РУСАДА начало рассматривать инциденты, которые случились по ходу финальной серии Кубка Гагарина – тренера и доктора "Ястребов" обвиняли в том, что они создавали помехи проведению допинг-контроля, а Зернова – в попытке скрыться от инспектора.