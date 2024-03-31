«Авангард» планирует утвердить Звягина главным тренером и сохранить его штаб

Как стало известно «СЭ», для руководства «Авангарда» на будущий сезон является вариант с сохранением тренерского штаба в нынешнем виде. С Сергея Звягина снимут приставку исполняющий обязанности и утвердят его в роли главного тренера.

«Авангард» вылетел из Кубка Гагарина, проиграв «Локомотиву» со счетом 3-4 в серии второго раунда.

Звягин стал исполняющим обязанности главного тренера после отставки Михаила Кравца 19 марта.