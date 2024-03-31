Щитов: «Трактор» должен пройти в финал Кубка Гагарина»

Бывший защитник «Спартака» Никита Щитов поделился ожиданиями от полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Трактором» и «Локомотивом».

«Я считаю, что в финал должен будет пройти «Трактор». Для Челябинска все должно сложиться благополучно, несмотря на то, что ему будет противостоять очень сильный соперник», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Первая игра состоится 2 апреля в Ярославле. Начало — 19.30 мск.