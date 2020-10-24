«Авангард» переиграл «Автомобилист». Якупов забил гол, у Толчинского и Хохлачева по дублю

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» переиграл «Автомобилист» со счетом 6:3.

В составе омичей дебютной шайбой отметился нападающий Наиль Якупов. Форварда Александр Хохлачев и Сергей Толчинский записали в свой актив по дублю.

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«Авангард» (Омск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 6:3 (2:1, 1:0, 3:2)

Голы: Хохлачев — 4 (Чинахов), 1:52 — 1:0. Бочаров — 5 (Секстон, Холланд), 4:21 — 1:1. Буше — 6 (Береглазов, Зернов), 10:07 — 2:1. Хохлачев — 5 (бол., Чинахов, Найт), 32:15 — 3:1. Макеев — 12 (Мэйсек), 41:15 — 3:2. Толчинский — 4 (Секач), 53:51 — 4:2. Якупов — 2 (Буше, Зернов), 54:35 — 5:2. Толчинский — 5 (бол., Каски, Чинахов), 57:22 — 6:2. Белоусов — 3 (Геноуэй), 58:18 — 6:3.

Нереализованный буллит: Толчинский (Авангард), 0:44 (Вратарь).

Вратари: Бобков — Коварж.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 27 (6+11+10) — 32 (11+13+8).

Судьи: Белов, Гофман.

24 октября. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».