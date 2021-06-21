«Авангард» номинирован на звание лучшей команды Европы прошлого сезона
19:55
Альянс Европейских хоккейных клубов на своем сайте опубликовал список номинантов на звание лучшей команды Европы в сезоне-2020/2021.
В число претендентов на награду попали пять коллективов: «Авангард» (КХЛ), «Цуг» (чемпионат Швейцарии), «Донбасс» (чемпионат Украины), «Лукко» (чемпионат Финляндии), «Векше» (чемпионат Швеции).
Организация также представила список финалистов на звание лучшего тренера Европы в прошедшем сезоне-2020/21.
В пятерку претендентов попали Боб Хартли («Авангард»), Сэм Халлам («Векше»), Дэн Тангнес («Цуг»), Вацлав Варада («Тршинец») и Пекка Вирту («Лукко»).
Хартли вместе с «Авангардом» впервые выиграл Кубок Гагарина.
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