Бартошак стал вратарем «Амура»
13:55
Пятым легионером «Амура» стал вратарь Патрик Бартошак, информирует пресс-служба клуба. Контракт рассчитан до 30 апреля 2022 года..
Он был третьим вратарем сборной Чехии на Олимпиаде-2018 и «первым номером» на ЧМ-2019.
В минувшем сезоне занял 6 строчку в списке самых надежных голкиперов финской СМ-Лиги.
Пятым легионером Тигров стал вратарь Патрик Бартошак.— HC Amur Khabarovsk (@hcamur) June 22, 2021
Он был третьим вратарём сборной Чехии на ОИ 18 и «первым номером» на ЧМ 19.
В минувшем сезоне занял 6 строчку в списке самых надежных голкиперов финской СМ-Лиги.
Контракт рассчитан на срок до 30 апреля 2022 года. pic.twitter.com/kIfkP0AIs2
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