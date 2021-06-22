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Бартошак стал вратарем «Амура»

13:55
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Пятым легионером «Амура» стал вратарь Патрик Бартошак, информирует пресс-служба клуба. Контракт рассчитан до 30 апреля 2022 года..

Он был третьим вратарем сборной Чехии на Олимпиаде-2018 и «первым номером» на ЧМ-2019.

В минувшем сезоне занял 6 строчку в списке самых надежных голкиперов финской СМ-Лиги.

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