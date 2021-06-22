Бартошак стал вратарем «Амура»

Пятым легионером Тигров стал вратарь Патрик Бартошак.



Он был третьим вратарём сборной Чехии на ОИ 18 и «первым номером» на ЧМ 19.



В минувшем сезоне занял 6 строчку в списке самых надежных голкиперов финской СМ-Лиги.



Контракт рассчитан на срок до 30 апреля 2022 года. pic.twitter.com/kIfkP0AIs2