«Авангард» отыгрался с 0:2 и победил «Ладу» в овертайме второго матча серии Кубка Гагарина
«Авангард» на своем льду обыграл «Ладу» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ — 3:2 ОТ.
Счет в игре до третьего периода был 2:0 в пользу гостей — за тольяттинскую команду голы забили Никита Попугаев и Егор Бабенко. У клуба из Омска в третьей 20-минутке отличились Томаш Юрчо и Дамир Шарипзянов, забросив две шайбы за 46 секунд. Гол в овертайме забил Иван Николишин.
Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу омичей. В стартовом матче, который состоялся 1 марта, «Авангард» победил «Ладу» со счетом 5:1. Третья игра между командами пройдет 5 марта на «Лада-Арене» в Тольятти.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Второй матч
«Авангард» (Омск) — «Лада» (Тольятти) — 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)
Голы: Попугаев — 1 (Алтыбармакян, Минеев), 25:32 — 0:1. Бабенко — 1 (бол., Космачук, Кугрышев), 27:21 — 0:2. Юрчо — 1 (Чистяков), 51:51 — 1:2. Шарипзянов — 1 (Ткачев), 52:37 — 2:2. Николишин — 1 (Жафяров, Игумнов), 67:09 — 3:2.
Вратари: Хомченко — Подъяпольский.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 53 (10+14+19+10) — 21 (5+12+4+0).
Судьи: Гамалей, Раводин.
3 марта. Омск. G-Drive Арена. 12011 зрителей.
Счет в серии 2:0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
1 - 0
|1 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 1
|0 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
1 - 0
|1 - 0
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
2 - 0
|2 - 0
|
Локомотив - ЦСКА
|1 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 2
|0 - 2
|
Спартак - Северсталь
|1 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|1 - 1
|3.03
|13:30
|
Авангард – Лада
|3 : 2 ОТ
|3.03
|14:30
|
Металлург Мг – Амур
|- : -
|3.03
|17:00
|
СКА – Торпедо
|- : -