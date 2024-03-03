«Авангард» отыгрался с 0:2 и победил «Ладу» в овертайме второго матча серии Кубка Гагарина

«Авангард» на своем льду обыграл «Ладу» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ — 3:2 ОТ.

Счет в игре до третьего периода был 2:0 в пользу гостей — за тольяттинскую команду голы забили Никита Попугаев и Егор Бабенко. У клуба из Омска в третьей 20-минутке отличились Томаш Юрчо и Дамир Шарипзянов, забросив две шайбы за 46 секунд. Гол в овертайме забил Иван Николишин.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу омичей. В стартовом матче, который состоялся 1 марта, «Авангард» победил «Ладу» со счетом 5:1. Третья игра между командами пройдет 5 марта на «Лада-Арене» в Тольятти.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Второй матч

«Авангард» (Омск) — «Лада» (Тольятти) — 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

Голы: Попугаев — 1 (Алтыбармакян, Минеев), 25:32 — 0:1. Бабенко — 1 (бол., Космачук, Кугрышев), 27:21 — 0:2. Юрчо — 1 (Чистяков), 51:51 — 1:2. Шарипзянов — 1 (Ткачев), 52:37 — 2:2. Николишин — 1 (Жафяров, Игумнов), 67:09 — 3:2.

Вратари: Хомченко — Подъяпольский.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 53 (10+14+19+10) — 21 (5+12+4+0).

Судьи: Гамалей, Раводин.

3 марта. Омск. G-Drive Арена. 12011 зрителей.

Счет в серии 2:0