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«Авангард» интересуется Перлини и Кареевым

13:27
Брэндан Перлини может перебраться в КХЛ.
Брэндан Перлини может перебраться в КХЛ.
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По данным «СЭ», канадский форвард швейцарской «Амбри-Пиотты» Брэндан Перлини может перебраться в КХЛ. Основной претендент на игрока — «Авангард».

В этом сезоне 25-летний Перлини набрал 16 (9+7) очков в 21 матче. Также «Ястребы» интересуются голкипером Андреем Кареевым. Права в КХЛ на вратаря принадлежат «Салавату Юлаеву», этот сезон он провел в чемпионате Финляндии.

В обмен «Авангард» может отдать уфимцам права на голкипера Василия Демченко, который выступает в АХЛ за фарм-клуб «Монреаля».

(Михаил Зислис, Артур Хайруллин)

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