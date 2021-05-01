«Авангард» интересуется Перлини и Кареевым
13:27
По данным «СЭ», канадский форвард швейцарской «Амбри-Пиотты» Брэндан Перлини может перебраться в КХЛ. Основной претендент на игрока — «Авангард».
В этом сезоне 25-летний Перлини набрал 16 (9+7) очков в 21 матче. Также «Ястребы» интересуются голкипером Андреем Кареевым. Права в КХЛ на вратаря принадлежат «Салавату Юлаеву», этот сезон он провел в чемпионате Финляндии.
В обмен «Авангард» может отдать уфимцам права на голкипера Василия Демченко, который выступает в АХЛ за фарм-клуб «Монреаля».
(Михаил Зислис, Артур Хайруллин)
Читайте также
«Магнитка» без сожаления расторгла контракт с символом клуба. Он играл в НХЛ и сборной, но в последние годы резко сдал
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю