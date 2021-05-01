Агент Ковальчука ответил на вопрос о будущем хоккеиста

Александр Черных из агентства Winners, представляющего интересы нападающего Ильи Ковальчука, ответил на вопрос о будущем форварда.

Сообщалось о его желании продолжить карьеру в НХЛ, по нашим данным, Ковальчук также может перейти в «Спартак».

«Он должен понять, что хочет. Мы послушаем Илью, узнаем его желания. Никаких вариантов не исключаю с учетом ситуации в мире», — отметил Черных.

30 апреля «Авангард» объявил о расторжении контракта с 38-летним нападающим по обоюдному согласию сторон. Ковальчук выступал за клуб с декабря 2020 года. В составе команды он в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина.

(Михаил Зислис, Артур Хайруллин)