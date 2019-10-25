«Авангард» хотел подписать трехлетний контракт с Кравцовым, форвард был не против перехода

По информации «СЭ», «Авангард» претендовал на подписание форварда системы «Рейнджерс» Виталия Кравцова. Однако «Ястребы» не хотели выплачивать «Трактору» 200 миллионов рублей, которые челябинцы просили за права на хоккеиста. Также омский клуб не устраивало то, что они могли подписать Кравцова только на один сезон, причем «Рейнджерс» сохраняли право вызвать Виталия в НХЛ обратно по ходу чемпионата. При этом сам нападающий был заинтересован в переходе в «Авангард» и работе с Бобом Хартли. (Игорь Еронко)

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