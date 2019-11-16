Артем Волков: «В межсезонье я хорошо поработал еще до сборов»

Защитник московского «Динамо» Артем Волков заявил, что доволен своей формой в нынешнем сезоне.

— Что скажете о нынешнем сезоне КХЛ? Ведь в сборную вас пригласили не просто так. Вы и в клубе выдвинулись на одну из ведущих ролей среди защитников.

— Все идет от летней подготовки, — приводит слова Волкова официальный сайт «Динамо». — В межсезонье я хорошо поработал еще до сборов. Сперва сам в Твери с тренером занимался. Потом в Москве вместе с Андреем Мироновым и Андреем Алексеевым, Егор Зайцев еще приезжал... Я прекрасно понимаю, что в «физике» мне надо продолжать прибавлять. Вот и сделал на нее упор. Вот даже сейчас скажу — приятно ездить в сборную! Но немного жаль, что в очередной раз подкачаться на базе не удалось.

— Редко услышишь, что игрок жалеет о пропущенных тренировках в разгар сезона!

— Да не то, что жалею. Просто понимаю, что впереди тяжелые игры, и до конца сезона очень далеко. Поэтому подкачаться в паузах очень полезно. Можно и с «баллонами» побегать. Это же не просто так! Я когда на тренировках вкалываю, всегда думаю о том, что в будущем это обязательно поможет.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков