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Ансель Галимов — о матче с «Северсталью»: «Сочи» не имел права так играть, ведя в счете 3:0»

15:52
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Нападающий «Сочи» Ансель Галимов в интервью клубной пресс-службе прокомментировал ход матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (6:2).

«Касательно матча с «Северсталью», думаю, болельщикам такой хоккей понравился, было много голов. Наверное, в момент, когда у нас было три удаления подряд, мы дали болельщикам повод для волнения. Мы не имеем права так играть во втором периоде при счете 3:0. Соперники выстояли и забросили сразу две шайбы. Хорошо, что мы нашли в себе силы и забросили еще», — заявил Галимов.

На данный момент сочинцы занимают 10-е место на «Западе» с 30 очками.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=10424

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