Нападающий «Сочи» Ансель Галимов в интервью клубной пресс-службе прокомментировал ход матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (6:2).

«Касательно матча с «Северсталью», думаю, болельщикам такой хоккей понравился, было много голов. Наверное, в момент, когда у нас было три удаления подряд, мы дали болельщикам повод для волнения. Мы не имеем права так играть во втором периоде при счете 3:0. Соперники выстояли и забросили сразу две шайбы. Хорошо, что мы нашли в себе силы и забросили еще», — заявил Галимов.

На данный момент сочинцы занимают 10-е место на «Западе» с 30 очками.