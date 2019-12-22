Андрей Скабелка: «В каких-то моментах «Спартаку» повезло больше»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака», несмотря на поражение со счетом 1:3.

— Хорошая атмосфера на матче, очень приятно было играть. «Спартак» в начале матча был свежее — выигрывал стыки и единоборства, — приводит слова тренера официальный сайт «Спартака». — Мы допустили несколько ошибок, которыми соперник воспользовался. В целом считаю, что игра была примерно равная. Думаю, для того, чтобы выиграть этот матч, нам надо было забивать в большинстве. Этот компонент нам не удался сегодня. Поэтому и проиграли.

Повторюсь, матч выдался достаточно ровным. И мы, и «Спартак» неплохо двигались и играли достаточно системно, никто не хотел проиграть. В каких-то моментах «Спартаку» повезло больше, чем нам.