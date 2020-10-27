Андрей Скабелка: «У «Салавата» одна из лучших атак в лиге, поэтому мы готовились серьезно»

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (5:0).

— У «Салавата Юлаева» одна из лучших атак в лиге, поэтому мы готовились серьезно, — приводит слова Скабелки официальный сайт КХЛ. — В то же время у нас получилась достаточно интересная игра в атаке, удавалось неплохо переходить из обороны в атаку. Там, где у нас были какие-то ошибки, здорово помог Эдуард Паскуале. Конечно, мы довольны такой победой.