Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Скабелка с большой долей вероятности покинет пост главного тренера «Локомотива»

21:25
Андрей Скабелка. Фото photo.khl.ru
Андрей Скабелка. Фото photo.khl.ru
Теги:

Как стало известно «СЭ», Андрей Скабелка с большой долей вероятности покинет пост главного тренера «Локомотива». Сегодня ярославцы дома проиграли «Витязю» (2:3).

В 9 матчах регулярного чемпионата на счету ярославцев 7 очков.

Больше инсайдов по КХЛ — в телеграм-канале Артура Хайруллина

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артур Хайруллин все материалы автора

Читайте также

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию матча
Белый морской окунь, кенгурятина и шоколад. Александр Волкановски ест семь раз в день к бою против Брайана Ортеги
Бросил родину ради мимолетного романа, но вернулся ради настоящей любви. История самого странного побега советского спортсмена
Усик — Джошуа: дата боя и где смотреть прямую трансляцию бесплатно
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
3
Офсайд