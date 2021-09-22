Скабелка с большой долей вероятности покинет пост главного тренера «Локомотива»
21:25
Как стало известно «СЭ», Андрей Скабелка с большой долей вероятности покинет пост главного тренера «Локомотива». Сегодня ярославцы дома проиграли «Витязю» (2:3).
В 9 матчах регулярного чемпионата на счету ярославцев 7 очков.
Больше инсайдов по КХЛ — в телеграм-канале Артура Хайруллина
Читайте также
Белый морской окунь, кенгурятина и шоколад. Александр Волкановски ест семь раз в день к бою против Брайана Ортеги
Бросил родину ради мимолетного романа, но вернулся ради настоящей любви. История самого странного побега советского спортсмена
2
Зачет
vs
3
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю