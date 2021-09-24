«Ак Барс» в серии буллитов обыграл «Адмирал» и продлил победную серию

Медведев и Циципас в одной команде поборются за большие деньги. Чего ждать от Кубка Лейвера-2021

«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Казани и завершилась победой хозяев в серии буллитов со счетом 2:1.

Паснаход

А может это легионеров опять не тех понабрали? Наш Галиев в "Динамо" феерит, а Кагарлицкий из "Динамо" к нам - ноль показывает. Вопросы тут по селекции больше. К менеджерам.

24.09.2021