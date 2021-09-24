«Ак Барс» в серии буллитов обыграл «Адмирал» и продлил победную серию
«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Казани и завершилась победой хозяев в серии буллитов со счетом 2:1.
Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард «Ак Барса» Николай Коваленко.
Для казанского клуба эта победа стала четвертой кряду. «Адмирал» проиграл 8-й матч в сезоне из 9.
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«Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Линдхольм — 3 (бол., Кагарлицкий, Бурмистров), 23:31 — 1:0. Саюстов — 4 (бол., Шулак, Вяч. Ушенин), 37:07 — 1:1. Коваленко, 65:00 — 2:1.
Вратари: Билялов — Налимов.
Штраф: 18 — 8.
Броски: 35 (9+12+13+1) — 21 (9+8+3+1).
Судьи: Кочетов, Кулев.
24 сентября. Казань. «Татнефть Арена».
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Паснаход
А может это легионеров опять не тех понабрали? Наш Галиев в "Динамо" феерит, а Кагарлицкий из "Динамо" к нам - ноль показывает. Вопросы тут по селекции больше. К менеджерам.
24.09.2021
fell62
Квартал следующий за Скабелкой...
24.09.2021