Тренер «Адмирала» не согласился с мнением, что команда в ужасной ситуации. Клуб проиграл 8 матчей из 9

Главный тренер владивостокского «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (1:2 Б).

— В Казани всегда играть тяжело, не стала исключением и сегодняшняя игра. У нас были хорошие моменты, были и не очень хорошие. Если вкратце описать матч, то на мой взгляд игра решалась в неравных составах. У нас было предостаточно шансов в большинстве, к сожалению, не получилось их реализовать. Второй раз проигрываем на буллитной серии, это пока не наше. Готовимся дальше, у нас непростой выезд надо восстановиться.

— У команды восемь поражений на старте сезона. Какие вы для себя видите основные причины сложившейся ситуации и варианты выхода из ужасного положения?

— У нас кроме как с Магнитогорском и со СКА во всех играх были очки. Вы считаете, что это плохая ситуация для «Адмирала»? Именно для нашей команды.

— Поражения — есть поражения. Разве нет. Вы не считаете это ужасным, когда команда проигрывает восемь матчей из девяти?

— Если так смотреть, то да. Будем работать над этим. Тут надо определиться что вы считаете ужасным. Сами поражения? Без учета того, что мы набираем очки? Это плохо. Хотим выиграть, но сегодня на буллитах нам не повезло, мастерство соперника оказалось выше. Также было в Балашихе в игре с «Авангардом». По игре у меня больших претензий к ребятам нет. Победы придут.

Отметим, что для «Адмирала» это восьмое поражение в девяти встречах на старте сезона. Клуб вернулся в лигу после перерыва.