Андрей Скабелка: «Не скоро увидим Сведберга»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча с «Автомобилистом» (3:2 ОТ)

— Я уже говорил, шесть матчей у нас с «Автомобилистом», два сыграли, — цитирует тренера официальный сайт «Барыса». — Первая игра, наверное, была более для зрителей интересная. Голы были, и хоккей немного другой был. Сегодня более закрытая игра, с какими-то ошибками. Непростой в этом году сезон. Плотность очень серьезная. Никто не хочет отступать, сдаваться, важно брать очки. Конечно, мы довольны, что победили дома. Ребят с победой.

— В третьем периоде заработали глупейшее удаление — нарушение численного состава. Получили гол. Как искоренить ошибки в таких неподходящих отрезках?

— Даже не знаю, что ответить. Идет игра, и такие опытные ребята делают ошибки. Потом исправляют. Иногда не исправляют. Конечно, просим соблюдать дисциплину весь матч. Но иногда, к сожалению, бывает и такое.

— Как скоро мы увидим Виктора Сведберга?

— Меня тоже волнует этот вопрос. Не скоро мы его увидим. После Нового года, не раньше. То же самое по Пакаринену, но его еще позже, в конце февраля, может. Он сделал операцию, поэтому, к сожалению, этих двоих ребят надолго потеряли.

— Вы говорили, что Виделль — это не совсем усиление. Планирует ли «Барыс» все же усилиться?

— Что значит, не совсем усиление? Если мы берем игрока, который в прошлом сезоне забил 28 голов. Конечно, мы хотим усилить атаку. И это усиление, но пока Линус, наверное, не вышел на тот уровень, на который он может выйти. И они немного разные игроки. Пакаринен — более силовой форвард, который играет очень много в давление. Линус — он больше на острие, на завершении. Но ему тоже нужно время освоиться, привыкнуть к команде, к требованиям. Я надеюсь, этот гол, который он забил, раскрепостит его. Он тоже переживает.

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