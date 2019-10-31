Андрей Скабелка: «Надо ребятам рассказать, что овертайм пять минут длится, а не минуту»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча с «Автомобилистом» (3:4 ОТ).

— Первый период остался за «Автомобилистом», не так мы хотели начать встречу, — цитирует тренера официальный сайт «Барыса». — В перерыве удалось поговорить и встряхнуть ребят. Во втором и третьем периодах у нас было больше возможностей для взятия ворот. Но пропускали легкие голы, много сил прикладывали, чтобы отыграться.

Овертайм у нас в этом сезоне — это отдельная тема. Завтра надо ребятам рассказать, что овертайм пять минут длится, а не минуту. Не обязательно в первой же смене, в первой атаке забивать гол. Здесь, наверное, наша, тренерская недоработка.

— Можно сказать, что сегодня не попали с Карлссоном с первых минут?

— Эдди играл долго, у Карлссона было повреждение. Сказал нам Хенрик, что готов, мы на него рассчитывали. Я не обсуждаю вратарей. Мы же не угадываем, а готовимся к матчу. В том числе с тренером по вратарям мы принимаем решение.

— Полмесяца не знаем уверенных побед. В чем причина, это какой-то спад?

— По игре, я вам скажу, последние три игры, на мой взгляд, вообще лучшие в этом месяце. Мы хуже играли и брали очки. Достойно играли со всеми соперниками. И в Казани провели хороший матч, и с Магнитогорском, и сегодня. Нет тут никакого спада, ребята в хорошей физической форме. Да, мы не довольны, что мы не выигрываем. Но команда в хорошем тонусе, нет никакого спада.

— А по эмоциям?

— И по эмоциям тоже. Мы играли, мы атаковали, угрожали. Команда в хорошем физическом и эмоциональном плане, здесь нет проблем. Проблема в наборе очков. На одну шайбу пропускаем больше, чем соперник.

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