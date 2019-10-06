Андрей Скабелка: «Игроки «Барыса» с уважением отнеслись к «Северстали»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над «Северсталью» (5:1) поблагодарил болельщиков за поддержку.

— Хочу поблагодарить ребят, за то, что с уважением отнеслись к сопернику, — приводит официальный сайт «Барыса» слова Скабелки. — Мы видели, как играет соперник, довольно агрессивный хоккей. Хорошо подготовились к матчу. Начало было за нами. Я думаю, до середины второго периода мы больше играли в зоне соперника, создавали моменты. Но когда забили третий гол, соперник добавил, а мы, наверное, решили докатать этот период. «Северсталь» довольно интересные моменты создала, но Хенрик оставил нас в игре, и ушли на перерыв при счете 3:1. Хотя у соперника было побольше моментов для взятия ворот. Перерыв мы потратили на то, чтобы убедить ребят, что это еще не счет. Спасибо команде, что с пониманием отнеслись, третий период сыграли достаточно ровно. Использовали моменты, которые создали. Еще скажу спасибо болельщикам, сегодня была хорошая поддержка.

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