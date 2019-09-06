Андрей Разин: «Лучшие матчи «Северстали» еще впереди»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился впечатлениями от гостевой победы над «Авангардом» (5:1). Он также отметил проблемные моменты в игре команды.

— Немножко провалили начало матча, — сказал Разин. — Но минуты с 10-й выравняли игру. Хорошо провели второй период. Большинство наша проблема, но шайба при игре «5 на 4» переломила игру. Хорошая победа, но это всего лишь один матч.

Мы хотим усилить команду, но стоит финансовый вопрос. Макеев понравился, хороший парнишка, но в этом возрасте можно на эмоциях одну игру хорошую выдать, а потом просесть. Посмотрим, что будет дальше.

— Это лучший матч «Северстали» под вашим руководством?

— Лучшие матчи «Северстали» еще впереди. (Игорь Еронко)