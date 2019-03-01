Андрей Педан: "Слова Хартли? На льду нет плюшевых медведей"

Защитник "Ак Барса" Андрей Педан после поражения от "Авангарда" (1:4) в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ сказал, что в команде верят в то, что серию можно спасти.

– Я считаю, что начали хорошо. Просто не реализуем свои моменты. Они у нас есть. Их вратарь хорошо играет. Надо прост онайти эти щели и забить.

– Кажется, что "Ак Барс" в обороне играет хуже.

– Они играют нагло. Лезут на ворота. Мы им это позволяем. Надо играть жестко. Выталкивать с пятака. Дать понять, что это наша территория.

– Их тренер говорит, что вы играете, как варвары. Грубо и грязно.

– Я так не считаю. мы играем жестко. Это плей-офф. Здесь нет на льду плюшевых медведей. Все играют жестко. Никто не бьет в голову.

– Как оцените свою игру. В прошлом матче удаление. Сегодня гол из-за неразберихи на смене.

– Все делают ошибки. Он хорошо бросил – забил. Бывает, что играешь в шайбу, а попадаешь в конек. В этой команде нет людей, которые не хотят выиграть.

– Есть понимание, как вытаскивать серию с 0:3?

– Эти три игры нужно уже забыть. Они в прошлом. Каждая игра, как последняя. Все верят, что можно. (Артур Еникеев)

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