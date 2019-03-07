Андрей Миронов: "После 5:0 был риск расслабиться и получить травму"

Защитник московского "Динамо" Андрей Миронов после победы в шестом матче (6:2) подвел итоги серии с "Йокеритом" (4-2).

- В следующем раунде кто будет для вас интереснее – ЦСКА или "Локомотив"?

- Мы не выбираем соперника. Наша задача – выходить, играть и побеждать. Если перед командой стоит максимальная цель, то явно никто не будет себе чего-то выбирать.

- Победа подняла дух команды на новую высоту?

- Очень тяжело играть после того, как в начале матча ты уже ведешь 5:0. Подсознательно это сильно давит и влияет. Существует большой риск расслабиться и по этой причине получить травму. Чуть потерял концентрацию и все. Такие игры получаются не менее легкими, чем остальные.

- Сегодня во второй половине пошло много удалений.

- Это судей надо спрашивать. Где-то пошли эмоции. Я один 10 минут отсидел. Это ненормально.

- Имея за спиной таких вратарей, можно с уверенностью смотреть в завтрашний день?

- У нас одна команда. Оба наших вратаря – в порядке. Давайте только сейчас оставим их в покое. У нас, надеюсь, впереди еще очень долгий путь. (Алена Гребенькова)

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