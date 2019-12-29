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Андрей Мартемьянов: «Наша беда — начало вторых периодов»

18:24
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Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (2:4).

— Хорошая игра была. Первый период нам понравился, очень активно начали. Наша беда — начало вторых периодов, — цитирует тренера официальный сайт «Барыса». — Соперник прибавил в движении, начал доминировать на площадке. Пропустили голы, которые, в общем, мы не должны были пропускать. Не смогли зацепиться за счет. Потом череда удалений. Но спасибо парням, что играли до конца. Что-то хотели показать. Не все получалось, но работали. Есть позитивный момент, что в большом меньшинстве сегодня не пропустили. Ребятам благодарен за этот месяц, очков набрала побольше, чем в предыдущем. Будем готовиться. Хочу поздравить всех болельщиков хоккея с наступающими праздниками. Пожелать всем здоровья и болеть только хоккеем.

Дополнительная информация

https://www.hcbarys.kz/news/item/press-konferenciya-posle-matcha-barys-avtomobilist-video2912/

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