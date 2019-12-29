Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (2:4).

— Хорошая игра была. Первый период нам понравился, очень активно начали. Наша беда — начало вторых периодов, — цитирует тренера официальный сайт «Барыса». — Соперник прибавил в движении, начал доминировать на площадке. Пропустили голы, которые, в общем, мы не должны были пропускать. Не смогли зацепиться за счет. Потом череда удалений. Но спасибо парням, что играли до конца. Что-то хотели показать. Не все получалось, но работали. Есть позитивный момент, что в большом меньшинстве сегодня не пропустили. Ребятам благодарен за этот месяц, очков набрала побольше, чем в предыдущем. Будем готовиться. Хочу поздравить всех болельщиков хоккея с наступающими праздниками. Пожелать всем здоровья и болеть только хоккеем.