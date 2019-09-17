Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов после победы над «Авангардом»? (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ назвал прошедшую игру украшением любого тура, сообщает официальный сайт клуба из Екатеринбурга.

— Спасибо коллеге за поздравления, — приводит слова Мартемьянова пресс-служба «Автомобилиста». — Сегодня была игра вратарей: оба показали очень высокий уровень игры. Согласен с коллегой, что игра могла сложиться и в ту, и в другую сторону. Соперник — очень серьезная команда: несмотря на кадровые потери, выглядит очень мощно. Первые десять минут наш тренерский штаб удовлетворили, потом соперник перехватил инициативу, и под диктовку «Авангарда» пошла игра. Но благодарен парням, что выстояли. Перешла игра в овертайм, и в овертайме забили гол. Игра равных соперников, и я думаю, что такой матч, такого накала — украшение любого тура, может быть даже и плей-офф. По накалу очень серьезный матч был, спасибо.

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