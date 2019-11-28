Андрей Мартемьянов: «Дацюк точно нескоро вернется»

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (1:2 ОТ) заявил, что нападающий Павел Дацюк выбыл на продолжительный срок.

— Один центральный нападающий у нас в заявке остался — Холланд, остальные играли на флангах, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. — Возвращение Павла Дацюка? Нескоро. Точно нескоро.

Еще в начале года я сказал, что чемпионат будет сумасшедший. Вы ждете, что «Автомобилист» будет 98 очков набирать за сезон? Да не будет такого! Все спотыкаются, любая команда может обыграть любую. Вам кажется, что мы стали супер-топ-клубом? Это не так. В чемпионате все грызутся, прошла половина сезона, и ничего не ясно никому. Единственное, может, «Ак Барс» оторвался — и все! Ждать надо серьезной турнирной борьбы. А феерии от нас ждать не надо.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков