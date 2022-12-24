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Сегодня, 16:23

«Амур» заключил полноценные контракты с защитником Рыловым и нападающим Кузнецовым

Иван Шитик
Корреспондент
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«Амур» заключил полноценные контракты с защитником Яковом Рыловым и нападающим Александром Кузнецовым, сообщает сайт клуба.

Соглашения с обоими хоккеистами рассчитаны до конца сезона.

37-летний Рылов успел провести за хабаровчкан 3 матча и заработал показатель полезности «минус» 2.

30-летний Кузнецов пока не провел ни одной игры в нынешнем сезоне.

Источник: https://vk.com/hcamur
Александр Кузнецов (хоккей)
Яков Рылов
ХК Амур
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