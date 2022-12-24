«Амур» заключил полноценные контракты с защитником Рыловым и нападающим Кузнецовым

«Амур» заключил полноценные контракты с защитником Яковом Рыловым и нападающим Александром Кузнецовым, сообщает сайт клуба.

Соглашения с обоими хоккеистами рассчитаны до конца сезона.

37-летний Рылов успел провести за хабаровчкан 3 матча и заработал показатель полезности «минус» 2.

30-летний Кузнецов пока не провел ни одной игры в нынешнем сезоне.