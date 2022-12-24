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Сегодня, 16:12

Александр Бурмистров: «Поорали с Радуловым друг на друга, пожали руки и пошли»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Александр Бурмистров.
Фото ХК «Ак Барс»

Новичок «Магнитки» Александр Бурмистров в интервью «СЭ» прокомментировал конфликт с нападающим «Ак Барса» Александром Радуловым, который произошел в начале сезона.

Появлялась, что Бурмистров, когда выступал за казанцев, повздорил с Радуловым на тренировке.

— Не было драки с Радуловым, ничего такого.

— Ну ты ударил его?

— Нет, мы же не бьем друг друга, так, погладили.

— Поорали друг на друга?

— Да. Потом пожали руки и пошли.

23 декабря Александр Бурмистров подписал контракт с магнитогорским «Металлургом». Соглашение с 31?летним хоккеистом рассчитано до конца текущего сезона.

До этого он расторг контракт с казанским «Ак Барсом».

Александр Бурмистров
Александр Радулов
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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