Александр Бурмистров: «Поорали с Радуловым друг на друга, пожали руки и пошли»
Новичок «Магнитки» Александр Бурмистров в интервью «СЭ» прокомментировал конфликт с нападающим «Ак Барса» Александром Радуловым, который произошел в начале сезона.
Появлялась, что Бурмистров, когда выступал за казанцев, повздорил с Радуловым на тренировке.
— Не было драки с Радуловым, ничего такого.
— Ну ты ударил его?
— Нет, мы же не бьем друг друга, так, погладили.
— Поорали друг на друга?
— Да. Потом пожали руки и пошли.
23 декабря Александр Бурмистров подписал контракт с магнитогорским «Металлургом». Соглашение с 31?летним хоккеистом рассчитано до конца текущего сезона.
До этого он расторг контракт с казанским «Ак Барсом».
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Барыс – Автомобилист
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|14:00
|
Динамо М – Трактор
|4 : 3 ОТ
|24.12
|17:00
|
Северсталь – Динамо Мн
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