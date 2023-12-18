«Амур» сообщил о подписании контракта с Гуркиным

«Амур» подписал контракт с защитником Ефимом Гуркиным, сообщает пресс-служба команды.

31-летний хоккеист расторг контракт с «Автомобилистом» 28 ноября.

Гуркин — воспитанник «Салавата Юлаева». Он выступал за екатеринбургский клуб с сезона-2018/19. За это время защитник принял участие в 312 матчах КХЛ, в которых набрал 58 (11+47) очков.