"Амур" разгромил "Куньлунь", Ушенин сделал дубль

"Амур" выиграл у "Куньлуня" (7:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Вячеслав Ушенин, который сделал дубль, Денис Голубев, Данил Файзуллин, Никита Камалов, Павел Дедунов и Антон Лазарев. У гостей забивали Блэйк Парлетт и Брэндон Йип.

"Амур" набрал 47 очков и занимает последнее, 13-е место на Востоке. У "Куньлуня" 48 очков и на данный момент 12-я позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) - "Куньлунь" (Пекин) - 7:2 (1:1, 4:0, 2:1)

Голы: Парлетт - 4 (Локхарт), 1:39 - 0:1. Вяч. Ушенин - 8 (Вл. Ушенин), 15:35 - 1:1. Голубев - 3 (Железков, Лазарев), 26:29 - 2:1. Файзуллин - 11 (Рассказов), 26:56 - 3:1. Вл. Ушенин - 9 (Дедунов, Йордан), 28:24 - 4:1. Камалов - 2 (бол., Пьянов), 36:03 - 5:1. Дедунов - 12 (Вл. Ушенин, Вяч. Ушенин), 47:48 - 6:1. Лазарев - 4 (Железков), 48:20 - 7:1. Йип - 20 (Лунд), 48:56 - 7:2.

Вратари: Лангхамер - Лазушин (Цзэхао Сунь, 40:00).

Штраф: 8 - 38.

Броски: 50 (5+30+15) - 23 (10+5+8).

Судьи: Васильев, Гашилов.

18 февраля. Хабаровск. "Платинум-Арена".

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