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Сегодня, 03:39

Алексей Василевский — о победе над «Металлургом»: «Салават» забил первым, это придало нам уверенность»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (6:2).

— После первого матча поменяли настрой, хотя не скажу, что мы плохо настроились на первую игру, — приводмт слова Василевского официальный сайт клуба. — У нас было много удалений в том матче, они нас за это наказали. Во второй игре удалений было меньше, мы забили первыми, и это придало нам уверенность. Четыре шайбы в первом периоде, продолжили играть строго и не удаляться.

— У вас получилась потрясающая шайба. Какие были первые эмоции после гола?

— Эмоции классные, наконец-то я забил гол за родную команду. Последний раз забивал за «Салават» в 2013 году, был совсем молодой. Виктор Козлов всегда говорит защитникам подключаться и брать игру на себя. Это мы и сделали.

— В голове до этого проматывали, какой будет эта первая шайба?

— Конечно, проматывал. Хотелось забить еще на родной арене. Думаю, все еще впереди.

«Магнитка» (25 очков) занимает первое место в регулярном чемпионате КХЛ, «Салават» (16) поднялся на шестую строчку в Восточной конференции.

Алексей Василевский
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 17 11 6 25
2 Автомобилист 16 10 6 22
3 Ак Барс 15 10 5 21
4 Лада 17 8 9 20
5 Трактор 16 8 8 18
6 Сал. Юлаев 15 8 7 16
7 Сибирь 15 7 8 16
8 Авангард 14 7 7 16
9 Амур 14 5 9 14
10 Адмирал 14 5 9 12
11 Барыс 15 3 12 11
12 Нефтехимик 14 3 11 9
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1 Торпедо 15 11 4 23
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4 Динамо М 15 10 5 20
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