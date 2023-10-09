Алексей Василевский — о победе над «Металлургом»: «Салават» забил первым, это придало нам уверенность»
Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (6:2).
— После первого матча поменяли настрой, хотя не скажу, что мы плохо настроились на первую игру, — приводмт слова Василевского официальный сайт клуба. — У нас было много удалений в том матче, они нас за это наказали. Во второй игре удалений было меньше, мы забили первыми, и это придало нам уверенность. Четыре шайбы в первом периоде, продолжили играть строго и не удаляться.
— У вас получилась потрясающая шайба. Какие были первые эмоции после гола?
— Эмоции классные, наконец-то я забил гол за родную команду. Последний раз забивал за «Салават» в 2013 году, был совсем молодой. Виктор Козлов всегда говорит защитникам подключаться и брать игру на себя. Это мы и сделали.
— В голове до этого проматывали, какой будет эта первая шайба?
— Конечно, проматывал. Хотелось забить еще на родной арене. Думаю, все еще впереди.
«Магнитка» (25 очков) занимает первое место в регулярном чемпионате КХЛ, «Салават» (16) поднялся на шестую строчку в Восточной конференции.
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|Автомобилист
|16
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|Ак Барс
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|5
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|Трактор
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|14
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|15
|3
|12
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|12
|Нефтехимик
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|3
|11
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|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|15
|11
|4
|23
|2
|Локомотив
|15
|11
|4
|23
|3
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|15
|10
|5
|20
|4
|Динамо М
|15
|10
|5
|20
|5
|Спартак
|16
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|7
|20
|6
|Динамо Мн
|14
|7
|7
|16
|7
|ЦСКА
|15
|7
|8
|15
|8
|Северсталь
|14
|7
|7
|15
|9
|СКА
|14
|7
|7
|14
|10
|Куньлунь РС
|18
|6
|12
|13
|11
|Витязь
|15
|4
|11
|9
|9.10
|16:30
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Барыс – Трактор
|- : -
|9.10
|19:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|9.10
|19:00
|
Северсталь – Динамо М
|- : -
|9.10
|19:30
|
СКА – Куньлунь РС
|- : -
|9.10
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|9.10
|19:30
|
Спартак – Витязь
|- : -